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Demir ilaçlarından daha etkili sakın atmayın! Canan Hoca'dan tüyo

Demir ilaçlarından daha etkili sakın atmayın! Canan Hoca'dan tüyo

Canan Karatay, fındık kabuklarının çöpe atılmasına karşı olduğunu açıkladı. Demir ilaçlarından daha etkili olduğunu vurguladığı fındık kabuklarının nasıl değerlendireceğini de tek tek anlattı.

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E vitamini bakımından zengin olan fındık hakkında Canan Karatay'dan bir uyarı geldi. Fındık kabuklarının çöpe atılmasına karşı olduğunu vurgulayan Karatay, kabukların insan sağlığına olan faydalarını sıraladı. 

Günümüzde yaygın olan hastalıklardan biri kansızlık hakkında Canan Karatay, çarpıcı bir tavsiyede bulundu. Karatay, fındık kabuklarının kaynatıldıktan sonra ilaca dönüştüğünün altını çizdi. Bu yöntem ise yüzyıllar önce alternatif tıpta keşfedildiğini hatırlatan Karatay, fındık kabuklarının demir deposu olduğunu belirtti. 

Vücutta en hızlı tükenen demir maddesini artırmak için fındık kabukları önerildi. E vitamini bileşenleri demir maddesini vücutta tutarak işlenmesini sağlar. Demirin azalmasındaki en büyük etkenlerden biri vücutta işlenmeden atılmasından kaynaklıdır. Demir tam olarak vücutta işlenmediğinde kan sayımı düşer. Kan sayımını artırmanın en etkili yolu demirin C ya da E vitaminleriyle etkileşime girmesi gerekiyor. 

Fındık kabukları kaynatılıp suyu akabinde süzüldükten sonra tüketildiğinde bağırsaklardaki atıkları temizler. Bağırsak florasını dengeler. Bu sayede vücutta eznimlenmesi gereken vitaminler hızla enzimlenir. 

Saç dökülmesini tırnak kırılmasını engeller. Hücrelerin dokularını güçlendirerek E vitamini değerini artırır. Canan Karatay, özellikle toplukları vitamin eksikliğinden çabuk çatlayan hastalara doğal ilaç olarak tavsiye eder. 

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