Bayram tatilinde çalışana çift ödeme! Rakam belli oldu!

Bayram tatilinde iş başı yapacak olan herkesi ilgilendiriyor. Bayram mesai ücretleri hesaplandı. Ramazan Bayramı’nda tatil yapamayan çalışanların mesai paraları iki kat ödeniyor. Maaşlara fark olarak yansıtılan bu tutarı ödemeyen işveren ise cezai yaptırımlarla karşılaşıyor.

Abone ol

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Bayramda çalışacaklar için fazla mesai ücreti hesaplaması yapıldı. Ücretler iki kat fazla ödenecek. Bayram mesaisi maaşlara farklı yansıyacak. İş Kanuna göre ödeme yapmayan işverene ceza kesilecek.

Yasalarımızda dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ancak birçok sektör resmi tatillerde iş başında olmak zorunda. Hem dini hem de ulusal bayramlarda çalışmaya karşılık ödenen ücretler İş Kanunu’na göre farklı hesaplanıyor. Ramazan Bayramı’nda mesai düzeni oluşturulan çalışanların tam mesai yapmaları halinde alacakları ücretler de farklılık gösteriyor. Pek çok çalışan tek mesai mi yoksa çift mesai mi alacağının sık sık tereddütünü yaşıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili hükümet tarafından 9 gün olarak belirlendi. Ancak özel sektörde de hizmet sektöründe de çalışmalarına devam edecekler bulunuyor. İş Kanunu’na göre Resmi tatillerde çalışanların hesaplamaları farklılık gösteriyor.

İşveren ödemek zorunda

İşveren, Ramazan Bayramı'nda çalışmak zorunda olan işçilere o günlerin ücretini zamlı ödemek zorunda. Arife günü öğleden sonra ve bayramda çalışacak olanlar, çalıştıkları her gün için iki katı ücret alacak.

Arife günü tam çalışan mesai alacak mı?

Ramazan Bayramı, arife günü 13:00'ten itibaren başladığından işçinin arife günü 13:00'ten sonra çalıştırılmaması, çalıştırılması halinde ise ilave ücret ödenmesi İş Kanunu’nda açıkça belirtiliyor. Arife günü saat 13:00'ten sonra yapılan çalışmalar için işverenin işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi yapması gerekiyor. Dolayısıyla arife günü öğleden sonra çalışacak her işçi çalıştığı her saat için yüzde 50 zamlı ücret ödenmesi gerekir. Arife günü öğleden sonra dışında bazı işyerlerinde bayramda da çalışılması söz konusu olabilir.

Bayramda çalışanların mesaisi nasıl hesaplanacak?

4857 Sayılı İş Kanununa göre bayramda çalışan sigortalıların çalıştıkları her gün için bir yevmiye tutarında ilave ücret almaları gerekiyor.

İşçilere bu Ramazan Bayramı’nda da arife günü öğleden sonra ve bayramdaki çalışmaları karşılığı ek ücret ödenmesi gerekiyor. Arife günü öğleden sonra ve bayramda çalışacak işçiler çalıştıkları her gün için bir değil iki günlük ücret alacaklar.

İşte bayram mesaisi hesaplama

Bayram mesaisi hesaplamasında işçinin brüt maaşı üzerinden hesaplama yapılarak saatlik normal ücreti bulunur. 2024 yılında uygulanacak asgari ücret net 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Brüt asgari ücret ise 20,002.50 TL olarak uygulanıyor. Asgari Brüt Ücret (20.002,50 TL) / 30 = Günlük Asgari Brüt Ücret (666,75 TL) olarak hesaplanıyor. Saatlik asgari brüt ücret tutarı 88,90 TL olarak hesaplanıyor.

Saatlik ücreti 88,90 TL olan çalışan bayramın 2. ve 3. günü toplam 8 saat çalışırsa normal günlerde 711,2 TL alması gereken işçi bayramdaki bu 8 saatlik çalışması karşılığı 1.422,4 TL alacaktır.

Aylık ücret üzerinden örneklendirmek gerekirse, bayramın 2 günü tatil yapmayarak çalışan bir işçiye, aylık 20.002 TL brüt ücret ödendiği varsayalım. İşçinin tatil yapmayarak çalışması halinde, günlük ücretinin (20,002.50/30) 666,75 TL olması nedeniyle, bayramın 1. günü için 666,75 TL ve 2. günü için 666,75 TL olmak üzere iki genel tatil günü için toplam 1.333,5 TL maaşa ek ödeme yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde arife günü öğleden sonra çalıştığı saat ücretinin de iki katı olarak ödenmesi gerekmektedir.