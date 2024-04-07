Meral Akşener'e karşı harekete geçtiler! İYİ Parti'de 2 isim daha aday oluyor

İYİ Parti'de sandıkta istenilen sonuç alınamadı. Genel Başkan Meral Akşener'in istifa etmemesi sonrası parti içinde hareketlilik başladı. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın aday oldu. Sabah'ın iddiasına göre, Koray Aydın ve Kürşad Zorlu da adaylık için çalışmalara başladı.

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İYİ Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da kurultaya gideceğini duyurdu. Akşener'in istifa etmemesi parti içindeki grupları tatmin etmedi.

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, genç hareketin desteği ile adaylığını açıklarken, bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun da adaylık açıklaması yapacağı bildiriliyor.

Cihan Paçacı'dan Akşener'e: Eve dönelim

İYİ Partili Cihan Paçacı ile Meral Akşener arasında geçen kritik konuşmanın detaylarına Sabah ulaştı. Paçacı'nın Akşener'i desteklediği ancak istifa edilmesi noktasında bir düşüncesi olduğu öğrenildi.

İYİ Parti'de Akşener'in A takımındaki bir kurmay Sabah'a yaptığı açıklamada kritik bilgiler paylaştı. Paçacı'nın, Akşener'e, "Eve dönelim, gençlere bırakalım" dediği öğrenildi. Akşener'in, Paçacı'ya net bir yanıt vermediği, "Değerlendireceğiz Cihan abi" dediği bilgisi paylaşıldı.

İYİ Partili üst düzey kurmay, çoklu aday durumunda Meral Akşener'in şansının artacağını söyledi. Akşener'in hesaplarını çoklu adaya göre yaptığı bilgisini paylaştı.