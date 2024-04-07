BIST 9.129
DOLAR 32,02
EURO 34,75
ALTIN 2.339,82
HABER /  GÜNCEL

Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi iddiaları gündem oldu! Şeyma Döğücü'den açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi iddiaları gündem oldu! Şeyma Döğücü'den açıklama

Sancaktepe Belediyesi binasına AK Partili başkan Şeyma Döğücü tarafından jakuzi yaptırıldığına dair açıklamalar gündem oldu. Siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan'ın sözlerine Şeyma Döğücü'den açıklama geldi.

Abone ol

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "belediyenin başkanlık katında jakuzi bulunduğu" yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını, konuyu yargıya taşıyacağını bildirdi.

Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan, jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok.

Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum. Hodri meydan."

ÖNCEKİ HABERLER
Seçimlerin ardından CHP'den belediyelerine üst düzey atama yazısı
Seçimlerin ardından CHP'den belediyelerine üst düzey atama yazısı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bolca tebrik ve alkış aldık
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bolca tebrik ve alkış aldık
Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri yeniden başlayacak
Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri yeniden başlayacak
Yakalanan dilencinin üzerinden 15 bin lira çıktı
Yakalanan dilencinin üzerinden 15 bin lira çıktı
Kassam Tugayları, 5 İsrail askerini etkisiz hale getirdiğini açıkladı
Kassam Tugayları, 5 İsrail askerini etkisiz hale getirdiğini açıkladı
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit olimpiyat kotasının sahibi oldu
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit olimpiyat kotasının sahibi oldu
7,4'lik depremle sarsılan Tayvan sadece Türkiye'nin yardımını kabul etti
7,4'lik depremle sarsılan Tayvan sadece Türkiye'nin yardımını kabul etti
Ramazan Bayramı sonrası Meclis'in gündemi yoğun: Kira artış oranı, vergi indirimi...
Ramazan Bayramı sonrası Meclis'in gündemi yoğun: Kira artış oranı, vergi indirimi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile görüştü
Tayvan'daki 7,4'lük depremde ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
Tayvan'daki 7,4'lük depremde ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
Meral Akşener'in ilk rakibi Tolga Akalın adaylığını açıkladı
Meral Akşener'in ilk rakibi Tolga Akalın adaylığını açıkladı
Kalp krizi sonucu ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizi sonucu ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı