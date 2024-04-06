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Kalp krizi sonucu ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kilis'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 51 yaşındaki polis memuru Oğuz Kıraç'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

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Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü'nde görevli Kıraç, gece saatlerinde evinde fenalaştı.

Yakınları tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan Kıraç'a kalp krizi tanısıyla müdahale edildi ancak kurtarılamadı.

Polisin cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlen törenin ardından getirildiği Göksun ilçesinde Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Kayabaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Törene Kıraç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Göksun Kaymakamı Ömer Faruk Duman, Belediye Başkanı Selim Cüce, vatandaşlar ve polis memurları katıldı.

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