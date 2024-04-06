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'Bozdoğan-21' operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı

'Bozdoğan-21' operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı

DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-21" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı. İstanbul'da yakalanan 30 şüphelinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak'ta Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, saldırının failleriyle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şüphelileri tespit etti. Kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 9 ilçedeki 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının failleriyle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-21" operasyonlarında 48 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

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