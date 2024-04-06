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Gazze'de ateşkes şartlarında geri adım yok! Hamas Kahire'ye gidiyor

Gazze'de ateşkes şartlarında geri adım yok! Hamas Kahire'ye gidiyor

Hamas heyeti, ateşkes müzakerelerine devam etmek üzere yarın Kahire'ye gidiyor. Filistinli örgüt, yaptığı son açıklamada, ateşkes taleplerinden geri adım atmayacağını bildirdi. Görüşmelerde, İsrail'in geçen hafta Hamas'a sunulmak üzere hazırladığı ve Netanyahu'nun esneklik gösterdiği öne sürülen yeni teklifin görüşülmesi bekleniyor.

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Hamas, Gazze'de ateşkes için görüşmelere devam etmek için Mısırlı arabulucuların daveti üzerine Kahire'ye gidiyor. Filistinli örgütün Gazze'deki başkan yardımcısı Halil El Hayya'nın da içinde yer alacağı heyetin yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de olacağı bildirildi.

Hamas yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes taleplerinden geri adım atmayı reddettiğini belirterek, "Hamas 14 Mart'ta sunduğu pozisyona bağlılığını teyit ediyor ve bu pozisyondan geri adım atmayacağız" dedi.

Filistinli örgüt 14 Mart'taki açıklamasında, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi, yerlerinden edilen Filistinlilerin geri dönmesi ve Gazze'de tutulan İsrailli rehinelere karşılık Filistinli mahkumların bırakılması taleplerinde ısrarcı olduğunun altını çizmişti.

Çıkmaza giren ateşkes müzakerelerinde son olarak İsrail, Hamas'a sunulmak üzere geçen hafta yeni bir teklif taslağı hazırlandığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bu taslakta, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönüşüne ilişkin esneklik gösterdiği öne sürüldü.

Yarın yapılacak görüşmede bu taslağın ele alınması bekleniyor.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün Netanyahu ile telefonda görüşmüştü.

Biden, Netanyahu'ya Gazze'de acil ateşkesin gerekli olduğunu ve İsrail'in gecikmeden anlaşmaya varması gerektiğini söylemişti.

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