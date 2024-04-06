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CHP itiraz etmişti! YSK Başkanı Yener'den Hatay açıklaması

CHP itiraz etmişti! YSK Başkanı Yener'den Hatay açıklaması

Hatay'da gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından yaşanan gelişmeler, siyasi ve hukuki arenada yoğun tartışmalara neden olmaya devam ediyor. İl Seçim Kurulu'nun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını AK Parti adayı Mehmet Öntürk'e verme kararı sonrasında, CHP tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz başvurusu yapıldı.

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YSK Başkanı Yener, CHP'nin Hatay İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı AK Parti adayı Mehmet Öngün'e verme kararının iptali için yaptığı başvuruyla ilgili olarak, "Gün sonunda bilgi vereceğiz." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu, bu itirazları görüşmek üzere bugün saat 14.00'te toplanacak. Toplantı öncesinde YSK Başkanı Ahmet Yener, kuruma gelişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yener, toplantının gündemine ilişkin sorular üzerine, "Çalışmaya başlayacağız. Gün bitiminde toplantı sonrası size bilgi vereceğiz." açıklamasında bulundu.

CHP'nin Hatay başvurusunun sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soruya ise Yener, "Bakalım, toplantıya başlayalım, gün sonunda size bilgi vereceğiz. Dünya Seçim Organları Birliğinden ödül aldık. Biraz da onu konuşalım." yanıtını verdi.

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