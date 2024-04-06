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Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni düzenleme 647 yeni kadro açıldı

Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni düzenleme 647 yeni kadro açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayımladığı kararnameyle, bazı bakanlık ve kamu kuruluşlarında 647 yeni kadro oluşturuldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan, "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameye göre, kamu kurumlarında 647 yeni kadro oluşturuldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 39, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 71, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 47, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne 12, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 44, Milli Eğitim Bakanlığı'na 34, Milli Savunma Bakanlığı'na 74, Milli Savunma Üniversitesi'ne 8, Savunma Sanayii Başkanlığı'na 200, Orman Genel Müdürlüğü'ne 3, Ticaret Bakanlığı'na 1, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 86, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 4, Yükseköğretim Kalite Kurulu'na 24 kadro ihdası yapıldı.

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