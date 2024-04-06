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Kabinenin yarısı sandıkta başarılı oldu! O illerde AK Parti birinci çıktı

Kabinenin yarısı sandıkta başarılı oldu! O illerde AK Parti birinci çıktı

Seçim sürecinde aktif çalışan 17 bakan, 81 kente ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve  8 bakanın memleketlerinde AK Parti birinci çıktı.

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Bakanlar, 81 ilde 359 ziyaret gerçekleştirdi ve bu ziyaretlerde 829 programa katıldı ancak memleketlerinde başarı oranı yüzde 50 ile sınırlı kaldı.

AK Parti birinci çıktı

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre AK Parti; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın memleketi Bingöl, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın memleketi Konya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın memleketi Trabzon, Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin memleketi Kayseri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın memleketi Rize ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in memleketi Erzurum’da seçimlerden birinci parti olarak çıktı.

Fark yüzde 1,5 oldu

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in memleketi Ardahan’da AK Parti seçimleri yüzde 1,5 farkla CHP’ye kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un baba ocağı Bartın ile Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’nın memleketi Kastamonu MHP yönetiminden CHP’ye geçti. Aile Bakanı Mahinur Özdemir’in memleketi Afyon, Turizm Bakanı M.Nuri Ersoy’un memleketi Antalya, Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın memleketi Giresun ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın memleketi Ankara’da CHP kazandı.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın memleketi Mardin ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek memleketi Batman’da ise ipi DEM Parti göğüsledi.

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