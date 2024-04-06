BIST 9.129
DOLAR 32,02
EURO 34,75
ALTIN 2.339,82
HABER /  SPOR

Derbide gülen taraf Anadolu Efes oldu

Derbide gülen taraf Anadolu Efes oldu

Avrupa Ligi'nin 33. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe'yi 82-80 mağlup etti.

Abone ol

Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Türk derbisinde Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes derbide kazandı

Fenerbahçe'nin sahasında oynanan maçı Anadolu Efes 82-80 kazandı.

Müsabakayı, sarı-lacivertlilerin futbol A takımı oyuncularından Dominik Livakovic ve Leonardo Bonucci de salonda takip etti.

İlk çeyrek

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Clyburn'ün sayılarıyla ilk 5 dakikalık bölümü 8-4 üstün geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle devam ederken lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 16-13 üstün bitirdi.

İkinci periyot

İkinci periyoda Sestina'nın üçlüğüyle giren Fenerbahçe, 13. dakikada Guduric'in basketiyle öne geçti: 18-16. Papagiannis ve Wilbekin ile üst üste 2 üçlük bulan sarı-lacivertliler karşısında boyalı alanı etkili kullanan Anadolu Efes, 19. dakikada 32-29 üstünlük sağladı. Son bölümde savunma sertliğini artıran ve 7-0'lık seriye imza atan Fenerbahçe, soyunma odasına 36-32 önde gitti.

İkinci yarı

İkinci yarıya iyi başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada eşitliği yakaladı: 39-39. Konuk ekip, Pleiss'ın 26. dakikadaki üçlüğüyle öne geçerken (44-45), kalan bölümde iki takım skorda birbirlerine üstünlüğü kabul ettiremedi. Son hücumda iyi savunma yapan sarı-lacivertli ekip, final çeyreğine 52-51 önde girdi.

Son periyot

Son periyoda her iki takım da savunmada etkili başladı. Anadolu Efes, hızlı hücumlarla etkili olurken, 34. dakikada Clyburn'ün 3 sayılık basketiyle 4 sayı öne geçti: 58-62. Oyun üstünlüğünü ele alan ve boyalı alanı iyi değerlendiren konuk ekip, bitime 3 dakika kala Beaubois'nın üç sayılık atışıyla farkı 6 sayıya yükseltti: 67-73.

Son bölümde Beaubois'nın üçlüğüne rağmen Papagiannis ve Guduric ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste başarılı atışlar bulan Fenerbahçe, bitime 34 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 77-79. Son anlarda iki takım da karşılıklı sayılar buldu ve Anadolu Efes salondan 82-80 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, 16. galibiyetini alarak play-in yolunda büyük adım attı. Fenerbahçe ise 13. kez kaybederek ilk dört hedefinde yara aldı.

1. Periyot: 13-16

Devre: 36-32

3. Periyot: 52-51

ÖNCEKİ HABERLER
Kredi kartlarında faiz oranı değişti! KKM'de tarih uzatıldı
Kredi kartlarında faiz oranı değişti! KKM'de tarih uzatıldı
Bakan Uraloğlu: Ankara'nın yurt dışı uçuşlarını geliştireceğiz
Bakan Uraloğlu: Ankara'nın yurt dışı uçuşlarını geliştireceğiz
Icardi gözünü Alex'in rekoruna dikti
Icardi gözünü Alex'in rekoruna dikti
Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin cezaları için karar verildi
Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin cezaları için karar verildi
İliç'teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
İliç'teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
AB'den Ermenistan'a 270 milyon avroluk hibe hazırlığı
AB'den Ermenistan'a 270 milyon avroluk hibe hazırlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 işçinin ölümüne göz yumdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 işçinin ölümüne göz yumdular
Gelecek Partisi, seçimlerde üye sayısından daha az oy aldı
Gelecek Partisi, seçimlerde üye sayısından daha az oy aldı
Aile ve Gençlik Fonu'na Hatay'da 2 bin 321 çift başvurdu
Aile ve Gençlik Fonu'na Hatay'da 2 bin 321 çift başvurdu
Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması
Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması
Bayramda 65 bin 600 personel trafik denetimi yapacak
Bayramda 65 bin 600 personel trafik denetimi yapacak
Memleket Partisi'nden sürpriz karar! Muharrem İnce duyurdu
Memleket Partisi'nden sürpriz karar! Muharrem İnce duyurdu