BIST 9.129
DOLAR 32,02
EURO 34,75
ALTIN 2.339,82
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Icardi gözünü Alex'in rekoruna dikti

Icardi gözünü Alex'in rekoruna dikti

Galatasaray'da Mauro Icradi rüzgarı esmeye devam ediyor. Arjantinli oyuncu sarı kırmızılılarda yeni rekor için geri sayımda.

Abone ol

Galatasaray'da ilk sezonunda tartışmalı dönemlerin ardından adından çokça söz ettiren Mauro Icardi önemli maçlarda attığı gollerle taraftarın sevgilisi oldu.

İlk sezonunda 23 gol attı

Arjantinli yıldız Galatasaray'daki ilk sezonunda 26 maçta 23 gol, 8 asistle oynadı. 31 yaşındaki oyuncu ilk sezonunda oynadığı Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor maçlarını da boş geçmedi. Galatasaray yönetimi, kiralık sezonda çok iyi performans gösteren Mauro Icardi'nin bonservisini PSG'den 10 milyon Euro'ya aldı.

Bu sezon hem atıyor hem attırıyor

Mauro Icardi bu sezonda uzun dönem sakatlık problemi yaşasa da Süper Lig'de gol krallığı listesinde Edin Dzeko'nun ardından 18 golle ikinci sırada yer alıyor. Icardi gol atmasının yanı sıra sarı kırmızılılarda en çok asist yapan ikinci oyuncu konumunda yer alıyor.

Gözünü Alex'in rekoruna dikti

Galatasaray'da bu sezon 39 maça çıkan Mauro Icardi, 24 gol, 11 asistle 35 gole etki etti. Yıldız oyuncu, kalan maçlarda Alex'e ait bir sezonda en çok gole etki etme rekorunu kırabilir.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza 2010-11 sezonunda tüm kulvarlarda 28 gol, 16 asistle oynamıştı. Mauro Icardi, Galatasaray'ın kalan maçlarında 10 gole etki etmesi halinde Alex'in rekorunu kıracak.

Mauro Icardi, 2 sezonluk Galatasaray kariyerinde 65 maçta 47 gol, 19 asist yaparak 66 gole etki etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin cezaları için karar verildi
Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin cezaları için karar verildi
İliç'teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
İliç'teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
AB'den Ermenistan'a 270 milyon avroluk hibe hazırlığı
AB'den Ermenistan'a 270 milyon avroluk hibe hazırlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 işçinin ölümüne göz yumdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 işçinin ölümüne göz yumdular
Gelecek Partisi, seçimlerde üye sayısından daha az oy aldı
Gelecek Partisi, seçimlerde üye sayısından daha az oy aldı
Aile ve Gençlik Fonu'na Hatay'da 2 bin 321 çift başvurdu
Aile ve Gençlik Fonu'na Hatay'da 2 bin 321 çift başvurdu
Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması
Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması
Bayramda 65 bin 600 personel trafik denetimi yapacak
Bayramda 65 bin 600 personel trafik denetimi yapacak
Memleket Partisi'nden sürpriz karar! Muharrem İnce duyurdu
Memleket Partisi'nden sürpriz karar! Muharrem İnce duyurdu
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınıyla ilgili yeni gelişme: 8 kişi tutuklandı
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınıyla ilgili yeni gelişme: 8 kişi tutuklandı
Yerli füze motoru ateşlendi! Test faaliyetini başarıyla tamamladı
Yerli füze motoru ateşlendi! Test faaliyetini başarıyla tamamladı
Fransa'dan Filistin çağrısı: Harekete geçelim
Fransa'dan Filistin çağrısı: Harekete geçelim