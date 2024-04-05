BIST 9.129
DOLAR 31,96
EURO 34,64
ALTIN 2.339,82
HABER /  POLİTİKA

Memleket Partisi'nden sürpriz karar! Muharrem İnce duyurdu

Memleket Partisi'nden sürpriz karar! Muharrem İnce duyurdu

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Türkiye genelinde yüzde 0,17 oy alan Memleket Partisi, küçülmeye gidiyor. Kararı partinin Genel Başkanı Muharrem İnce duyurdu.

Abone ol

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, X hesabından seçimlerin ardından alınan kararı açıkladı.

Hazine’den yardım alamadıklarını söyleyen İnce, “Sadece üyelerinin bağışları ile ayakta duran bir parti olarak masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. Zaten iletişim olanaklarının bu kadar arttığı dijital çağda siyaset yapmanın araçlarının da değişmesi bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

PARTİ BİNALARI KÜÇÜLECEK

Parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlıklarını artıracağını vurgulayan İnce, “Gönlü bizimle olan gençlerin, kadınların partiye daha fazla katılımını sağlayacağız. Gençlerle ve kadınlarla olan bağlarımızı güçlendireceğiz. Siyaset sahnesindeki varlığımızı güçlendirerek sürdüreceğiz” dedi.

İnce sözlerini şöyle tamamladı:

Uyarıları yapacaklarını belirten İnce ''Atatürk’ün yolunda; Akıl, Ahlak ve Adalet demeye inatla ve ısrarla devam edeceğiz. Türkiye’nin çoban ateşini söndürmeyecek, yaşama sevincini ve geleceğe olan ümidimizi hep canlı tutacağız.” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınıyla ilgili yeni gelişme: 8 kişi tutuklandı
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınıyla ilgili yeni gelişme: 8 kişi tutuklandı
Yerli füze motoru ateşlendi! Test faaliyetini başarıyla tamamladı
Yerli füze motoru ateşlendi! Test faaliyetini başarıyla tamamladı
Fransa'dan Filistin çağrısı: Harekete geçelim
Fransa'dan Filistin çağrısı: Harekete geçelim
Hakan Fidan'dan çok net 'F-16' açıklaması geldi: Mesele çözüldü!
Hakan Fidan'dan çok net 'F-16' açıklaması geldi: Mesele çözüldü!
YSK 3 ilde yapılan itirazları reddetti
YSK 3 ilde yapılan itirazları reddetti
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
Dursun Özbek'ten, Fenerbahçe'ye Süper Kupa çağrısı
Dursun Özbek'ten, Fenerbahçe'ye Süper Kupa çağrısı
Borsa İstanbul rekor kırdı! Yatırımcılar mutlu
Borsa İstanbul rekor kırdı! Yatırımcılar mutlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Topkapı Sarayı’na ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Topkapı Sarayı’na ziyaret
Oy yakma görüntüleri ortaya çıktı, o ilçede seçimler iptal edildi
Oy yakma görüntüleri ortaya çıktı, o ilçede seçimler iptal edildi
Gözler Van kararının gerekçesinde! Seçimler sonrası itiraz süresi sona eriyor
Gözler Van kararının gerekçesinde! Seçimler sonrası itiraz süresi sona eriyor
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftar hakkında karar
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftar hakkında karar