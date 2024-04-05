29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınıyla ilgili yeni gelişme: 8 kişi tutuklandı

Beşiktaş’ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Beşiktaş Gayrettepe'de, 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıktı. Çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9’u, savcılıkta verdiği ifadelerinin ardından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

8 kişi tutuklandı

2 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından savcılıkta serbest bırakıldığı aktarılmıştı. Yaşananlar sonrası yangın faciasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltında bulunan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Kamu ve belediye görevlileri de soruşturulacak

Öte yandan söz konusu iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanmaya devam edildiği, ilgili kamu görevlileri ve belediye görevlileri hakkında soruşturma işlemi yapılacağı öğrenildi.