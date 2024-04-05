Yerli füze motoru ateşlendi! Test faaliyetini başarıyla tamamladı

Kale Arge tarafından yerli imkanlarla geliştirilen özgün turbojet füze motoru KTJ-3700, çok zorlu ve kritik bir test faaliyetini başarıyla tamamladı.

Abone ol

Kale Arge tarafından yerli imkanlarla geliştirilen özgün turbojet füze motoru KTJ-3700, çok zorlu ve kritik bir test faaliyetini başarıyla tamamladı. Oldukça zorlu bir senaryoda gerçekleştirilen testin sonucunda KTJ-3700, her türlü şart ve koşulda güvenilirlik seviyesinin en üst düzeyde olduğunu kanıtladı.

Kale Arge tarafından geliştirilen motorlar halen ATMACA ve SOM ( KTJ-3200) ve ÇAKIR füzelerine (KTJ-1750) güç veriyor.

Toplam 3 bin 700 Newton güç üretecek motor, Roketsan tarafından test atışlarında kullanılacak. Ardından da seri imalatı yapılacak olan KARA ATMACA’da yer alacak.

KTJ-3700'ÜN ÖZELLİKLERİ

Kale Arge Genel Müdürü Cüneyt Kenger tarafından yapılan açıklamada;

''KTJ-3700 motorumuz, turbojet olarak dünyadaki muadillerine göre üstün özelliklere sahip olan bir motor. Adından da anlaşılacağı gibi 3700 Newton itkiye sahip. Ama ağırlık olarak halen düşük bir ağırlığa ve muadillerinden daha düşük bir yakıt sarfiyatına sahip olan bir motorumuzdur.''

İlk prototip testini, 2023 yılında yaptık. Gayet başarılı oldu. Şu anda prototip üretimleri devam ediyor.