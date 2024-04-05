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İYİ Parti'de Kurultay tarihi netleşti

İYİ Parti'de Kurultay tarihi netleşti

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından istifa sinyali veren Akşener, 'İYİ Parti olarak gerekeni yapacağız' açıklamasını yapmıştı. İYİ Parti'nin 27 Nisan'da olağanüstü seçimli kurultaya gideceği öğrenildi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin düzenlediği basın toplantısında 'Sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi, seçim sonuçlarına ilişkin muhasebelerimizi ve özeleştirilerimizi yapacağız. Nitekim, tam da bu sebeple; en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız' ifadelerini kullanmıştı.

İstifa iddialarının ardından Meral Akşener'den ilk açıklama: İYİ Parti seçimli kongreye gidiyor

İstifa sinyali veren Akşener'in ardından kongre tarihi de netleşti. İYİ Parti'nin olağanüstü kongre tarihi 27 Nisan olarak belirlendi.

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