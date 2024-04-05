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PKK'lı İpek Demir Türkiye'ye getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PKK'lı İpek Demir Türkiye'ye getirildi

 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından "Çavre Gever" kod adlı İpek Demir'i Aynularap'ta düzenlediği operasyonla yakaladı.

Türkiye'ye getirilen Demir'in, örgüte 2010'da Hakkari'de katıldığı ve yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde faaliyet yürüttüğü, 2017'de de terör örgütü tarafından Suriye'ye gönderildiği öğrenildi.

PKK
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