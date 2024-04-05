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DEM Partili Abdullah Zeydan mazbatasını aldı

DEM Partili Abdullah Zeydan mazbatasını aldı

Yüzde 55 oyla Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı seçilen ancak il seçim kurulu tarafından seçilme hakkı iptal edilerek mazbatasının ikinci sıradaki AK Parti adayına verilmesi kararı verilen Abdullah Zeydan, kararın Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesinden sonra bugün mazbatasını aldı.

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Yerel seçimlerde yüzde 55 oyla Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, ardından memnu hakları alınıp tepkiler üzerine geri verilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan bugün (05.04.2024) saat 11.30'da mazbatasını teslim aldı.

Van Adliye binasında, Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal mazbatayı birlikte aldı.

Duvar'dan Kadir Cesur'un aktardığına göre; Van Adliye binasına, DEM Parti Van Milletvekilleri, DEM Parti, HDP ve DBP il ve ilçe yöneticileri, ilçe belediye eş başkanları ve barış anneleri geldi.

Van Adliyesi etrafında çok sayıda polis görevlendirildi. Birçok polis Van Büyükşehir Belediyesi otobüsleri Adliye binasına getirildi.

Şedal, Zeydan ve beraberindeki heyet Adliye binasına girdi. Eş Başkanlar bina içindeki yurttaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

DEM
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