MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: 'Sorhin Çele' etkisiz

MİT, PKK/YPG-YPJ sorumlusu Sorhin Çele Kod Vahide Atalay’ı Suriye/Ayn El Arap’ta etkisiz hale getirdi.

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MİT’in öncelikli hedef listesinde bulunan Vahide Atalay, Irak ve Suriye’de örgüt adına eylemsel faaliyetler yürütüyordu. Ayrıca, örgütün Suriye’deki kadın yapılanması YPJ içinde önemli bir konumda bulunuyordu. Vahide Atalay, örgüte katıldığı 2006’dan beri Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemsel faaliyet de yer aldı.

MİT’in sınır ötesinde PKK’ya karşı düzenlediği başarılı operasyonlar nedeni ile örgüt “hedef şaşırtma” yöntemini uygulamaya başladı.

Örgüt, Ayn El Arap’ta yerel halktan paralı unsur devşirerek, onları görünür kılmaya başladı. Bu sayede Irak’tan gelen örgüt kadrolarını yer altına çekebileceklerdi. Ancak, örgütün bu taktiği de işe yaramadı, MİT’in operasyonuna engel olamadı.