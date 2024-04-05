BIST 9.129
DOLAR 31,99
EURO 34,67
ALTIN 2.339,82
HABER /  EKONOMİ

Yeni 200 TL ve 50 TL'ler tedavüle verildi! İmza farkı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeni 200 TL ve 50 TL'ler tedavüle verildi! İmza farkı...

Merkez Bankası'nın duyurusuna göre, yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi. Banknotların üzerinde tek fark değişen Merkez Bankası başkanı ve başkan yardımcısının imzaları...

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) duyurusunda 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanılarak E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle çıkarılacağı bildirildi.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla VIII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların, Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde düzenlendiği belirtilen duyuruda, ayrıca başkanlık görevinde Dr. Hafize Gaye Erkan'ın olduğu dönemde basımı gerçekleştirilen VII. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ile birlikte Erkan'ın imzalarının yer aldığı kaydedildi.

Duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Otomobil kullanırken erkek arkadaşı boğazından bıçakladı
Otomobil kullanırken erkek arkadaşı boğazından bıçakladı
Yeniden sayım tamamlandı! Gaziosmanpaşa'da kazanan isim belli oldu
Yeniden sayım tamamlandı! Gaziosmanpaşa'da kazanan isim belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de
CHP Kayseri İl Başkanının oğlu ölü bulundu! İntihar mı, cinayet mi?
CHP Kayseri İl Başkanının oğlu ölü bulundu! İntihar mı, cinayet mi?
Fernando Santos yine şikayet etti: Daha aktif olmalıydık
Fernando Santos yine şikayet etti: Daha aktif olmalıydık
Samsunspor ile Pendikspor eşitliği bozamadı
Samsunspor ile Pendikspor eşitliği bozamadı
Mert Günok, sakatlanarak oyuna devam edemedi
Mert Günok, sakatlanarak oyuna devam edemedi
Beşiktaş son dakikada yıkıldı: 1-1
Beşiktaş son dakikada yıkıldı: 1-1
Tayvan'daki depremde can kaybı 10'a yükseldi
Tayvan'daki depremde can kaybı 10'a yükseldi
Memleket Partisi'nde istifa depremi! Tüm görevlerinden istifa etti
Memleket Partisi'nde istifa depremi! Tüm görevlerinden istifa etti
ABD Başkanı Joe Biden'dan sürpriz 'Gazze' hamlesi!
ABD Başkanı Joe Biden'dan sürpriz 'Gazze' hamlesi!
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak