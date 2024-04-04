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Fernando Santos yine şikayet etti: Daha aktif olmalıydık

Fernando Santos yine şikayet etti: Daha aktif olmalıydık

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Daha aktif olmalıydık. Maçın son dakikaları çok önemliydi ve daha konsantre olmalıydık." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. 

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu. 

Fernando Santos'un açıklamaları şu şekilde: 

"Söyleyecek bir şey bulamıyorum"

"Maçı bitirecek pozisyonları yakaladık. 2-0 yapıp maçı bitirebilirdik. Uzatmalara kadar maç 1-0 devam ediyordu ama uzatmalarda topu rakip yarı alana itip orada zaman öldürüp maçı bitirebilirdik. Fakat bunu yapamadık. Görece çok kısa bir oyuncudan, bir korner atışından gol yedik. Önemli bir galibiyet olacaktı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum."

"Daha aktif olmalıydık"

"Daha aktif olmalıydık. Maçın son dakikaları çok önemliydi ve daha konsantre olmalıydık. Topun kalemize gelmesini engelleyemedik."

"Rakibimiz bizden daha çok topa sahip oldu"

"Rakibimiz bizden daha çok topa sahip oldu ama bizim planımız böyle değildi. Topla iyi, kaliteli ayakları olan ofansif oyuncularla maça çıkmamız, topa sahip olup oyunu domine etmek istediğimizden kaynaklıydı fakat olmadı, bunu başaramadık."

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