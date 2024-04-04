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Bakan Yerlikaya: 2 bin 227 kardeşimizi getirttik!

Bakan Yerlikaya: 2 bin 227 kardeşimizi getirttik!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Gazze açıklaması. Bakan Yerlikaya "Gazzeli toplam 2 bin 227 kardeşimizi İstanbul ve Ankara’ya getirttik" dedi.

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Türkiye’de misafir edilen Gazzeliler ile İftar Programı'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "1.348’i Gazze’den tahliye edilen, 879’u hastanelerde tedavi altına alınan hasta ve refakatçi olmak üzere toplam 2 bin 227 kardeşimizi İstanbul ve Ankara’ya getirttik. Bunların 1.871’ine de konaklama sağlıyoruz. Yine Filistin İnsani Yardım Bağış Kampanyasında Gazzeli kardeşlerimiz için bugüne kadar 900 milyon TL toplandı" ifadelerini kullandı.

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