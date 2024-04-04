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Şenol Güneş: Kariyerimi Güney Kore ile bitirmek isterdim

Şenol Güneş: Kariyerimi Güney Kore ile bitirmek isterdim

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda görev almayan Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'nda çalışmaya sıcak baktığını söyledi.

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6 Ekim 2023 tarihinde Beşiktaş'taki ikinci dönemi sona eren Şenol Güneş, kariyerinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı ekibe veda ettikten sonra takım çalıştırmayan ve bir süredir boşta olan tecrübeli çalıştırıcı Güney Kore Milli Takımı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Güney Kore devlet televizyonuna konuşan Şenol Güneş, Asya ülkesini çalıştırmaya sıcak baktığını ifade etti.

"Futbol kariyerimin son yıllarını Güney Kore ile bitirmek isterdim"

Başarılı teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Seoul döneminde Güney Kore'de üç yıl yaşadım ve harika anılarla doluydu. Bu yüzden futbol kariyerimin son yıllarını Güney Kore ile bitirmek isterdim.
"Meydan okumayı kabul ederim"

Güney Kore Futbol Federasyonu'nun henüz kendisi ile temasa geçmediğini söyleyen Şenol Güneş, şunları dedi:

70 yaşımın üzerindeyim, iyi bir hayat yaşadım ve bunu iyi bir şekilde bitirmek isterim. Böyle bir meydan okumayı kabul ederim. Benim için bir şans olur.

Seoul'da 125 maça çıktı

Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'de FV Seoul takımını çalıştırmıştı. 71 yaşındaki teknik direktör, Seoul'un başında 125 resmi maça çıktı.

Tecrübeli isim, bu karşılaşmalarda 1.73 puan ortalaması tutturdu.

Klinsmann görevinden ayrılmıştı

Güney Kore Milli Takımı'nda Jürgen Klinsmann'la yollar şubat ayında ayrılmıştı. Asya ülkesi Klinsmann'ın yerine göreve geçici olarak Sun-hong Hwang'ı getirdi.

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