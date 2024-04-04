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"Yaşa Pati" 300'den fazla engelli köpeğe umut oldu

"Yaşa Pati" 300'den fazla engelli köpeğe umut oldu

Yaşama Tutunan Patiler Derneği (Yaşa Pati), Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 20 dönümlük alanda 300'den fazlası engelli 500 köpeğe yuva oldu.

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Buket Özgünlü'nün 2019'da kurduğu ve öncelikli amacı sokakta yaşamını sürdüremeyen köpeklere sahip çıkmak olan dernek tarafından 2020'de 20 dönümlük yaşam alanı oluşturuldu.

Burada halen 300'den fazlası engelli veya travma atlatmış olan 500 köpeğe bakılıyor. Dernek ayrıca sokak hayvanlarını kısırlaştırma ve tedavi faaliyetlerinde de bulunuyor.

Özellikle felçli köpeklerin rehabilite olabilmesi için çeşitli çalışmaların yürütüldüğü bakımevinde, felçli köpekleri gezdirmek için varillerden yapılan bir "tren" de bulunuyor. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde de felçli köpekler bakımevinin çevresinde trenle gezdirildi.

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