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Bozcaada'ya bayramda kamyon, tır ve iş makinelerinin geçişi yasaklandı

Bozcaada'ya bayramda kamyon, tır ve iş makinelerinin geçişi yasaklandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine, Ramazan Bayramı ve devamındaki hafta sonunda kamyon, tır ve iş makinelerinin geçişleri yasaklandı, otobüs ve midibüslere kısıtlama getirildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, İl Trafik Komisyonunun, Geyikli-Bozcaada feribot hattında 10 Nisan Çarşamba gününden 14 Nisan Pazar gününe kadar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bazı kararlar aldığı duyuruldu.

Açıklamada, bu tarihlerde adaya kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin geçişinin yasaklandığı ifade edildi.

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