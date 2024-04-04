BIST 9.109
DOLAR 31,89
EURO 34,75
ALTIN 2.345,81
HABER /  GÜNCEL

Kayseri'de 17 yaşındaki genci bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Kayseri'de 17 yaşındaki genci bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Kayseri'de 17 yaşındaki genci, kız meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bıçakla öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.K. maktul M.C.E'nin müşteki babası N.E. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "çocuğu kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorun sanık ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Öldürme amacım yoktu. Pişmanım." dedi. Müşteki N.E. ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.K'ye "çocuğu kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, ardından "iyi hal" indirimi uyguladığı sanığa müebbet hapis cezasına çarptırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam ediyor
Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam ediyor
YSK'den 2 ilçe için karar! Seçimlerin yenilenmesi, oyların sayılması...
YSK'den 2 ilçe için karar! Seçimlerin yenilenmesi, oyların sayılması...
Çanakkale Boğazı'nda Dumlupınar denizaltısında şehit olan denizciler anıldı
Çanakkale Boğazı'nda Dumlupınar denizaltısında şehit olan denizciler anıldı
Ders kitaplarındaki haritalarda uyum sağlanması amacıyla protokol imzalandı
Ders kitaplarındaki haritalarda uyum sağlanması amacıyla protokol imzalandı
Hava kirliliği sigaraya benzer şekilde kanser riskini artırıyor
Hava kirliliği sigaraya benzer şekilde kanser riskini artırıyor
Tapu ve satış işlemlerinden, Hazine 60 milyar liradan fazla kazandı
Tapu ve satış işlemlerinden, Hazine 60 milyar liradan fazla kazandı
Seçimi kazandı! Mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
Seçimi kazandı! Mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda ilk etap tamamlandı
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda ilk etap tamamlandı
CHP, Kayseri Pınarbaşı'da seçimin tekrarlanması kararına itiraz etti
CHP, Kayseri Pınarbaşı'da seçimin tekrarlanması kararına itiraz etti
Fahri Kur'an Kursu öğreticileri Platformu dava açtı ilk duruşma yapıldı
Fahri Kur'an Kursu öğreticileri Platformu dava açtı ilk duruşma yapıldı
Ağrı'da 1000 yıllık İbranice kitap ele geçirildi
Ağrı'da 1000 yıllık İbranice kitap ele geçirildi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı