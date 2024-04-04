Kayseri'de 17 yaşındaki genci bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Kayseri'de 17 yaşındaki genci, kız meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bıçakla öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.K. maktul M.C.E'nin müşteki babası N.E. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "çocuğu kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorun sanık ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Öldürme amacım yoktu. Pişmanım." dedi. Müşteki N.E. ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.K'ye "çocuğu kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, ardından "iyi hal" indirimi uyguladığı sanığa müebbet hapis cezasına çarptırdı.