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Çanakkale Boğazı'nda Dumlupınar denizaltısında şehit olan denizciler anıldı

Çanakkale Boğazı'nda Dumlupınar denizaltısında şehit olan denizciler anıldı

Çanakkale Boğazı'nda, 4 Nisan 1953'te Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci anısına, facianın 71'inci yılında anma törenleri yapıldı.

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İlk törende, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen tarafından "TCG Anafartalar" denizaltısından, "TCG Dumlupınar"ın battığı noktaya çelenk bırakıldı.

Şehitler anısına gemiden sirenlerin çalındığı töreni davetliler, "TCG Türkeli" gemisiyle denize açılarak izledi.

Nara Barbaros Şehitliği'ndeki törende ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İkmal Üsteğmen Anıl Boztepe'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Çanakkale Müftüsü Mustafa Bilgiç dua etti.

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