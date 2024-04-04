Fahri Kur'an Kursu öğreticileri Platformu dava açtı ilk duruşma yapıldı

Fahri Kur'an Kursu öğreticileri Platformu, çalışma şartlarını gerekçe gösterip Aralık 2023'te dava açtı. İlk duruşma 20 Mart 2024'te gerçekleşti.

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Fahri Kur'an Kursu öğreticileri Platformu, mağdur olduklarını söyleyerek harekete geçti.

2023 yılının son ayında dava açan platform, fahri Kur'an kursu öğreticileri adına hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Açılan davanın ilk duruşması yapılırken platformun avukatları, süreçten umutlu olduklarını açıkladılar.

Platform, nasıl mağdur edildiklerini yazılı bir açıklamayla duyurdu:

9-10 günlük sigorta ödeniyor

"FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ PLATFORMU olarak 11 yıldır kadro ve özlük haklardan yoksunluğumuzu defalarca anlatmamıza rağmen hiçbir adım atılmamıştır. 8-9 günlük sigorta ve bu sigortadan kaynaklı SGK prim borçlarının çıkmasına bir de cep harçlığı maaşa bunun gibi bir çok Sıkıntılara mahkum bırakılıp görmezden gelindik.

FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ 11 yıldır kadrosuz ve özlük haklarından mahrum bir şekilde devletimizin diyanetimizin şahlanmasana büyümesine vesile olmuştur. Lakin sayın Cumhurbaşkanımız,devlet büyüklerimiz, diyanetin yöneticileri , sendikacılar ve Cumhur ittifakı bizleri görmezden gelip haklı talebimize karşı kulaklarını tıkamışlardır.

FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ olarak sormak isteriz

Devletimiz, diyanetimiz bizlere 11 yıldır bir statü vermekten alıkoyan nedir ? Yoksa bir statü verecek kadar bir gücünüz mü yok veyahut bir statü vermek istemeyip sömürü altında çalıştırmak kendi çıkarlarınız doğrultusunda sömürü statüsü oluşturmanız işinize mi geldi?

Diyanet personeli çelişkisi

Diyanet te görev yapan FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE sorulan soruda “diyanet personeli misiniz” ? Sorusuna hayır diyanet personeli değildir şıkkını işaretlettirmek akıl karı iş midir

Hem diyanette KPSS+dhbt+mülakat puanları ile kadrolu atama yapılır gibi alınıp çalışacaksınız hem de sizi personeli olarak görmeyecekler.

Üstelik kadrolu olarak yeni atadığı kardeşlerimize bilgileri tecrübeleri yok diyerek biz FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE tecrübeli olduğumuz için stajyer eğitimi vermemizi istiyorlar.

Bu bizlere yapılan en kötü hakaretlerden birisidir.

Kısacası bir statü dahi vermekten aciz kalıp bizleri mağdur eden devletimiz diyanetimiz bizlere statünüz yok bu yüzden sizi kadroya almadık bahanesi ile karşımıza çıkmaktalar.

2018’de MHP ve Cumhur ittifakı olarak Kadro sözü verilmesine rağmen tutulmamıştır. 11 yıldır herkesime verilen Kadro bizlere verilmeyerek kapsam dışı bırakıldık

2013 Den 2018 e kadar kuran Kursu öğreticisi alımı hiç yapılmadı.aldığımız puanlarımız çöpe gitti.

2018 de 100 kişilik bi kontenjan verildi

Sonrasında ortaöğretim ve önlisans kategorisi kapatıldı

"Özlük haklarımızı dahi vermeden çalıştırıyor"

Yani puanlarımızın da bi değeri olmadı.Düzenli bir atamamız dahi yapılmayarak buradan da mahrum bırakıldık. doğal olarak yığılmalar arttı diyanet ve Cumhur ittifakının bahanesi de sayınız fazla, bütçe yok,size ihtiyaç yok. Sen fahri öğreticisin bi hiçsin gözüyle bakıyor devlet de diyanet de sömürü altında özlük haklarımızı dahi vermeden çalıştırıyor.

SAYIN CUMHURBAŞKANIM;Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerini 11 yıldır 8-9 günlük sigorta cep harçlığı maaş ve özlük haklarından mahrum bırakarak çalıştırmak ve Cumhur ittifakı kadro sözü verildiği halde tutmadan kölelik sisteminde çalıştırmak TÜRKİYE YÜZYILINA yakışıyor mu?

Platform olarak 11 yıldır yapılan haksızlığın usulsüzlüklerin son bulması adına yapmadığımız etkinlik çalışma görüşmediğimiz devlet büyüğü kalmadı. Çözüm yolları için sayısız çalışmalar yaptık ve bu açtığımız davanın da hayırla sonuçlanmasını bekliyoruz.

Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin aylık 8-9 günlük yatan SGK primlerinin geçmişe dönük ve geleceğe yönelik sigortaları 30 gün üzerinden yatırılarak emeklilik hakkı, kıdem tazminatı, kadro hakkı sağlanması talebimizdir."