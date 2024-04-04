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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek mazbatasını aldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek mazbatasını aldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ikinci kez seçilen Muhittin Böcek, Antalyalılara, yerli ve yabancı misafirlere, hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.

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Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden seçilen Böcek, Antalya Adliyesi'nde İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende İl Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüştekin'den mazbatasını aldı.

Böcek, burada yaptığı konuşmada, daha önce Konyaaltı Belediye Başkanlığında 4 dönem mazbata aldığını, bugün de büyükşehir belediye başkanı olarak iki dönem üst üste göreve getirildiğini anımsattı.

Kendisini aday gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve destek olan herkese teşekkür eden Böcek, "Oy veren, vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağım. Atamızın 'hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri' dediği güzel Antalya'da, 2 milyon 696 bin 229 vatandaşımıza, 25 milyona yakın yerli ve yabancı misafirimize hiçbir kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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