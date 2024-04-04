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Karlar eriyince Kazakistan sular altında kaldı!

Karlar eriyince Kazakistan sular altında kaldı!

Kazakistan'ın batı, kuzey ve orta kesimlerinde yoğun yağışlı geçen kış sonrası sıcaklığın artmasıyla karların aniden erimesi sonucu oluşan taşkınlarla mücadele sürüyor.

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Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Aktöbe, Kostanay, Atırau, Akmola, Pavlodar, Ulutau ve Batı Kazakistan eyaletlerinde karların erimesiyle yaşanan taşkınlar sonucu birçok yerleşim bölgesi tamamen sular altında kaldı.

Taşkınla mücadelenin gece gündüz sürdüğü ülkede su altında kalan bölgelerden bugüne kadar 18 bin 945 kişi tahliye edilirken 63 köye ulaşım kesildi.

Ülkenin dört bir yanından taşkın bölgelerine insani yardım gönderiliyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de su baskınından en çok etkilenen Batı Kazakistan eyaletine gitti.

Tokayev, önce taşkın bölgesini havadan izledi, ardından eyalet yetkililerinden duruma ilişkin bilgi aldı.

Bölgedeki birçok köyde incelemelerde bulunan Tokayev, daha sonra Karatöbe ilçesindeki okul binasında oluşturulan tahliye merkezini ziyaret ederek halkla buluştu.

Tokayev, daha önce ülkede bu çapta su baskının yaşanmadığına işaret ederek, "Sahadaki durumu bizzat görmek için geldim. Bu benzeri görülmemiş bir doğal afet, dolayısıyla hep birlikte buna karşı durmalıyız. Devlet, hükümet afetten etkilenenlere yardım eli uzatacak, maddi ve manevi destek sağlayacak." dedi.

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