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DEM Partili Sönük'e tepki! Mazbatasını aldı, "Kürdistan" dedi!

DEM Partili Sönük'e tepki! Mazbatasını aldı, "Kürdistan" dedi!

Mazbatasını alan DEM Partili Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için "Kürdistan" ifadesini kullandı.

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31 Mart Yerel Seçimleri'nde Batman'dan bininci parti olarak çıkan DEM Parti'nin adayı Gülistan Sönük mazbatasını aldı. Böylece resmen görevine başlayan Sönük, geçerek yaptığı ilk açıklamada tepki çeken sözler sarf etti.

İl Seçim Kurulu'nun önünde bir grup partili ile birlikte kameraların karşısına geçen Sönük, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için Kürdistan ifadesini kullandı.

Başkan Sönük açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: "Haklarımız olanı yine halkımızla birlikte teslim aldık. Ancak buruk bir sevinç yaşıyoruz. Çünkü şu an Kürdistan'ın birçok yerinde sivil darbe girişimleri var. Başta Van Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Şırnak'ta, Hilvan'da ve birçok kentlerimizde."

Sönük'ün bu sözleri özellikle sosyal medya mecralarında büyük tepki çekti. 

DEM
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