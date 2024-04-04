THY Avrupa Ligi'nde son 2 hafta öncesi heyecan dorukta

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son 2 haftasına girilirken, play-off ve play-in'e kalma yarışında büyük bir çekişme yaşanıyor.

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Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de iddialı olduğu son iki haftada kritik maçlar oynanacak. İki Türk ekibinden play-off'a doğrudan girmek isteyen Fenerbahçe Beko ile play-in'e kalmak için mücadele eden Anadolu Efes, 5 Nisan Cuma günü İstanbul derbisinde karşı karşıya gelecek.

Toplam 18 takımla 34 hafta üzerinden oynanan normal sezonda bu dönem yeni bir play-off formatına geçildi. NBA'den örnek alınarak uygulanan yeni sistemde sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar doğrudan play-off'a kalıyor. Normal sezonda 7 ila 10. sıradaki takımlar ise play-in oynayacak.