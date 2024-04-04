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ABB Başkanı Mansur Yavaş mazbatasını aldı, projelerini açıkladı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABB Başkanı Mansur Yavaş mazbatasını aldı, projelerini açıkladı!

 Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Çok şükür Ankara yüksek bir oyla güvenini belirtti. Bizim 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' adını verdiğimiz belediyeciliği tescilledi. İnşallah bundan sonra da bize güvenenlerin başını eğdirecek hiçbir işin içinde olmadan aynı şekilde Ankara halkına hizmet edeceğiz." dedi

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Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden ABB Başkanlığına seçilen Yavaş, mazbatasını aldı. Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, kızları ve torununun katıldığı törende, parti teşkilatı da yer aldı.

Mazbatasını aldıktan sonra ailesi ile beraber hatıra fotoğrafı çektiren Yavaş, devamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yavaş, 5 yıllık hizmetinin ardından güvenini gösterdiği için Ankara halkına ve parti teşkilatına teşekkür etti. Hesap verebilen, şeffaf, ortak akılla hareket eden sosyal belediyeciliğe aynen devam etmek istediklerini kaydeden Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok şükür Ankara yüksek bir oyla güvenini belirtti. Bizim 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' adını verdiğimiz belediyeciliği tescilledi. İnşallah bundan sonra da bize güvenenlerin başını eğdirecek hiçbir işin içinde olmadan aynı şekilde Ankara halkına hizmet edeceğiz. Seçilen belediye başkanlarımızla birlikte Ankara'yı, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekliyle ve dünya başkentleriyle yarışır bir başkent yapmak ana hedefimiz olacak."

"Bize engel olan belediye başkanlarının hepsini kendi ilçelerinde şikayet ettim"

CHP'nin belediye meclisinde çoğunluğu elde etmesinin ardından ilk olarak hangi projeleri hayata geçireceği sorulan Yavaş, "Bekleyen mesela Tatlar Artırma Tesisi gibi çok önemli işlerimiz bekliyor. İnsan sağlığını önceleyen projeler olacak. Bize engel olan belediye başkanlarının hepsini kendi ilçelerinde şikayet ettim. Şu anda hiçbirisi belediye meclisinde değil, Ankara halkı onları sandıkta cezalandırdı." yanıtını verdi.

Yavaş, yeni seçilen belediye başkanlarına Ankara'ya beraber hizmet etme çağrısında bulunacağını da söyledi.

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