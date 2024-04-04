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Beşiktaş’ta bu oyuncular Başakşehir maçında forma giyemeyecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş’ta bu oyuncular Başakşehir maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş Kulübü, sakatlığı bulunan Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic'in, RAMS Başakşehir ile bugün oynanacak maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların tedavisine başlandığı belirtilirken, oyuncuların durumuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, takımımızın 2 Nisan'da gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig’de bugün RAMS Başakşehir'le oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaktır."

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