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İtiraz sonrası oylar yeniden sayıldı! Belediye başkanlığında durum değişmedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İtiraz sonrası oylar yeniden sayıldı! Belediye başkanlığında durum değişmedi

Gümüşhane'de belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

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AK Parti'nin itirazını kabul eden Merkez İlçe Seçim Kurulu, 16 bin 742 seçmenin oy kullandığı 80 sandığın 65'inde oyları yeniden saydı.

Sayım sonucu MHP adayı Vedat Soner Başer'in oyu 2 artarak 6 bin 692'ye, AK Parti'nin adayı Ercan Çimen'in oyu ise 4 artarak 6 bin 145'e yükseldi.

İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım, sonucu değiştirmedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Gümüşhane Belediye Başkanlığına MHP'li Vedat Soner Başer seçilmişti.

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