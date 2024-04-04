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Rusya, Harkov'i vurdu: 4 ölü, 12 yaralı

Rusya, Harkov'i vurdu: 4 ölü, 12 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna’nın Harkov kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

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Rusya, Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, gece saatlerinde Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti Harkov’u insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.

Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırıda en az 15 İHA kullandığını, 3'ü Ukrayna Devlet Acil Servisi personeli olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

Vali, İHA’ların bölgedeki Zmiivska termik santraline de isabet ettiğini aktardı. Saldırıda apartmanlar, mağazalar, tıbbi tesis ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise gece saatlerinde Ukrayna’ya fırlatılan 20 Shaded insansız hava aracından 11'inin düşürüldüğünü açıkladı. Rusya sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan Harkov, Şubat 2022'den bu yana sık sık Moskova'nın hedefi oluyor.

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