BIST 9.072
DOLAR 31,89
EURO 34,66
ALTIN 2.351,00
HABER /  GÜNCEL

Tunceli’de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Tunceli’de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Abone ol

Şeker Mahallesi’nde iki genç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ö. (26) ve O.K. (27) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan O.Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan O.K’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk hekimler, göz çukurundan girip yaptıkları beyin ameliyatıyla dünya literatürüne girdi
Türk hekimler, göz çukurundan girip yaptıkları beyin ameliyatıyla dünya literatürüne girdi
Güneydoğu'dan yılın ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolar ihracat
Güneydoğu'dan yılın ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolar ihracat
AK Parti'de 'hasar tespit' süreci başladı! Görevden alınacak 2 isim belli oldu
AK Parti'de 'hasar tespit' süreci başladı! Görevden alınacak 2 isim belli oldu
Bayram geliyor! İşte sağlıklı beslenme önerileri
Bayram geliyor! İşte sağlıklı beslenme önerileri
Amazon yine yüzlerce çalışanını işten çıkardı
Amazon yine yüzlerce çalışanını işten çıkardı
Ukraynalı sağlık çalışanları Donetsk bölgesinde zor şartlar altında görev yapıyor
Ukraynalı sağlık çalışanları Donetsk bölgesinde zor şartlar altında görev yapıyor
Artvin-Erzurum kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor
Artvin-Erzurum kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 5 basamak geriledi
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 5 basamak geriledi
Yarı final serisini 2-1 kaybeden Beşiktaş Emlakjet elendi
Yarı final serisini 2-1 kaybeden Beşiktaş Emlakjet elendi
Galatasaray'dan Süper Kupa için TFF'ye sürpriz talep!
Galatasaray'dan Süper Kupa için TFF'ye sürpriz talep!
Bayram tatilinde 30 milyon insan yollarda olacak! İşte alınan tedbirler!
Bayram tatilinde 30 milyon insan yollarda olacak! İşte alınan tedbirler!
Özgür Özel'den gündem olacak sözler: Erdoğan'ı aramak bana düşer
Özgür Özel'den gündem olacak sözler: Erdoğan'ı aramak bana düşer