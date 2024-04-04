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Galatasaray'dan Süper Kupa için TFF'ye sürpriz talep!

Galatasaray'dan Süper Kupa için TFF'ye sürpriz talep!

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına U-19 Takımı ile çıkma kararının ardından, Galatasaray'dan da Türkiye Futbol Federasyonu'na sürpriz bir talep geldi.

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Milli maç arasının ardından Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçları devam ederken, gözler bir yandan da 7 Nisan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Fenerbahçe'nin, derbi maçına U-19 Takımı ile çıkma kararının ardından Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na bir talepte bulunduğu iddia edildi.

Galatasaray'dan yeni talep

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finali için iki kulüp de yabancı hakeme sıcak bakıyor. Ancak Galatasaray cephesinin bir isteği daha var. O da VAR hakemlerinin de yabancı olması. TFF'nin konuyla ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.

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