'Bedel ödemeye razıyım' diyerek Hadi Özışık itiraf etti! AK Parti'de ulaşılmazlar kadrosu kim?

Seçim yenilgisinin ardından AK Parti'de seçim yenilgisinin nedenleri araştırılıyor. Gazeteci Hadi Özışık, Youtube kanalında AK Parti'de ulaşılamayanları açıkladı.

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AK Parti'de seçim sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda seçim sonuçları değerlendirildi.

Toplantıda “kibir hastalığı”na da dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz. Ya başından sonuna kadar işimizi dört dörtlük yaparız ya da çok daha ağır bedeller ödemekten kurtulamayız. Ya milletimizle olan gönül köprülerimizi yeniden güçlendiririz ya da eleştirdiğimiz partilere benzemekten kendimizi alıkoyamayız. Kim olursa olsun hiç kimsenin 22 yıllık birikimi, 22 senelik zorlu bir mücadeleyi heba ve heder etmesine izin veremeyiz, buna müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

Gündemde yer alan önemli konuları canlı yayında değerlendiren Hadi Özışık Ak Parti'de yaşanan iletişim kopukluklarını masaya yatırdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ile yaşadığı konuyu anlatan Özışık çok çarpıcı konulara dikkat çekti.

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