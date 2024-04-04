BIST 8.964
DOLAR 31,88
EURO 34,66
ALTIN 2.351,01
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

'Bedel ödemeye razıyım' diyerek Hadi Özışık itiraf etti! AK Parti'de ulaşılmazlar kadrosu kim?

Seçim yenilgisinin ardından AK Parti'de seçim yenilgisinin nedenleri araştırılıyor. Gazeteci Hadi Özışık, Youtube kanalında AK Parti'de ulaşılamayanları açıkladı.

Abone ol

AK Parti'de seçim sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda seçim sonuçları değerlendirildi.

Toplantıda “kibir hastalığı”na da dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz. Ya başından sonuna kadar işimizi dört dörtlük yaparız ya da çok daha ağır bedeller ödemekten kurtulamayız. Ya milletimizle olan gönül köprülerimizi yeniden güçlendiririz ya da eleştirdiğimiz partilere benzemekten kendimizi alıkoyamayız. Kim olursa olsun hiç kimsenin 22 yıllık birikimi, 22 senelik zorlu bir mücadeleyi heba ve heder etmesine izin veremeyiz, buna müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

Gündemde yer alan önemli konuları canlı yayında değerlendiren Hadi Özışık Ak Parti'de yaşanan iletişim kopukluklarını masaya yatırdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ile yaşadığı konuyu anlatan Özışık çok çarpıcı konulara dikkat çekti.

HADİ ÖZIŞIK'IN PROGRAMININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Kira gelir vergisinde yarın son gün: Beyanında bulunmayanlara idari yaptırım
Kira gelir vergisinde yarın son gün: Beyanında bulunmayanlara idari yaptırım
Hava kirliliği sigaraya benzer şekilde kanser riskini artırıyor
Hava kirliliği sigaraya benzer şekilde kanser riskini artırıyor
"Temiz enerji" en çok ABD'li şirketlere kazandırdı
"Temiz enerji" en çok ABD'li şirketlere kazandırdı
Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
Ermenistan'ın döşediği mayınlar, Karabağ'daki en büyük sorun!
Ermenistan'ın döşediği mayınlar, Karabağ'daki en büyük sorun!
Milli Savunma Bakanlığı NATO'nun 75'inci yılını kutladı
Milli Savunma Bakanlığı NATO'nun 75'inci yılını kutladı
ABD, Yemen'deki Husilerin fırlattığı füzeyi imha etti
ABD, Yemen'deki Husilerin fırlattığı füzeyi imha etti
Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl hapis
Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl hapis
Hastanede vahşet! Kendisine refakat eden oğlu tarafından öldürüldü
Hastanede vahşet! Kendisine refakat eden oğlu tarafından öldürüldü
2009-2010 Süper Lig şampiyonu Bursaspor, TFF 3. Lig'e düşebilir!
2009-2010 Süper Lig şampiyonu Bursaspor, TFF 3. Lig'e düşebilir!
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Bartın'da sanayi sitesinde çıkan yangında 2 iş yeri zarar gördü
Bartın'da sanayi sitesinde çıkan yangında 2 iş yeri zarar gördü