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Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde 3 kilo 80 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Mizaç" ile yapılan aramada, U.K. isimli yolcunun eşyalarının arasında 3 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu maddesi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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