AK Partili Hayati Yazıcı YSK'nın Van kararını kutladığı paylaşımı daha sonra sildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Van DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesi kararını kutladığı paylaşımı daha sonra sonra sildi.

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DEM Parti, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının, seçimi yüzde 55 oyla kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a verilmesi kararını aldığını açıkladı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Kürt halkının, dostlarımızın ve demokratik kamuoyunun direnişi sonucunda Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’a mazbatasının verilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Konuya ilişkin AK Parti yönetiminden ilk değerlendirme Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan geldi.

YSK'yı kutladığı paylaşımı sildi

Yazıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Van ilimizdeki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı" dedi ve YSK'yı kararı dolayısıyla kutladı.



Ancak Yazıcı daha sonra sosyal medya paylaşımını sildi.