Mansur Yavaş'tan ilk icraat: Her ay bir kez verilecek

31 Mart Yerel Seçimlerinde 2. dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mansur Yavaş'ın ilk icraatlarından biri kadınlara ücretsiz ped desteği oldu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ayda 1 kez ücretsiz hijyenik ped desteği sağlanacağını duyurdu.

Seçim öncesi, rahim ağzı kanserini önlemek için sosyal destek alan ve 30 yaşını aşmamış kadınlara HPV aşısını ücretsiz yaptıracağını duyuran Mansur Yavaş, seçimin ardından da ilk haberi kadınlar için verdi. ABB kadınlara ücretsiz ped dağıtacak.