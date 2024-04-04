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Erdal Beşikçioğlu'ndan Etimesgutlulara davet

Erdal Beşikçioğlu'ndan Etimesgutlulara davet

"Behzat Ç." karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçildi. Beşikçioğlu, ilçe halkını perşembe günü yapılacak olan devir teslim törenine davet etti.

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Yerel seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından, kazanan adaylar mazbatalarını ve yeni görevlerini devralmaya başladı.Seçimin sürpriz isimlerinden Ankara Etimesgut'un yeni belediye başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu da yarın görevine başlıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Beşikçioğlu, Etimesgultuları 4 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de düzenlenecek devir teslim törenine davet etti. 

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