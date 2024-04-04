AK Partili Hayati Yazıcı, YSK tweetini sildi

YSK'nın Van kararının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabından "1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumunu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı" demişti. Yazıcı, tweetini sildi.

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DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmış ve mazbatanın AK Partili Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verilmişti. Tepkilerin ardından YSK, Van'daki düğümü çözdü ve mazbatanın Zeydan’a verilmesini kararlaştırdı. YSK'nın Van kararının ardından AK Parti'den ilk yorum geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Van ilimizdeki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum."

Van ilimideki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı.

Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum.

— Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) April 3, 2024

TWEETİNİ SİLDİ

Yazıcı'nın söz konusu mesajı daha sonra sildiği görüldü