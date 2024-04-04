Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine TFF'den ret!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine olumsuz yanıt verdi. Fenerbahçe kulübü, tarih değişikliği veya yabancı hakem uygulaması olmazsa kupa maçına U19 takımı ile çıkacaklarını söylemişti.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine olumsuz geri dönüş yaptı.

Sarı-lacivertliler, maçı yabancı hakemin yönetmesinin yanında tarihin Mayısın son haftası olarak değiştirilmesini istedi.

TFF, Fenerbahçe'ye tarihin zamanında iki kulübün ortak görüşü alınarak belirlendiğini ve değişiklik olmayacağını iletti.

Fenerbahçe taleplerine geri dönüş olumsuz olduğu halde U19 takımıyla maça çıkılacağını açıklamıştı.

TFF, Süper Kupa maçından bir gün önce 6 Nisan Cumartesi Maraş'ta deprem bölgesini ziyaret edecek.

Süper Lig kulüp başkanları da bu organizasyona davet edildi. Henüz katılacaklar listesi netleşmedi.

Deprem bölgesinde yapılacak bir dizi ziyaretin ardından dileyen kulüp başkanları Süper Kupa için TFF yönetimi ile Şanlıurfa'ya geçecek.