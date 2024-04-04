BIST 8.946
DOLAR 31,91
EURO 34,68
ALTIN 2.363,61
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine TFF'den ret!

Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine TFF'den ret!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine olumsuz yanıt verdi. Fenerbahçe kulübü, tarih değişikliği veya yabancı hakem uygulaması olmazsa kupa maçına U19 takımı ile çıkacaklarını söylemişti.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine olumsuz geri dönüş yaptı.

Sarı-lacivertliler, maçı yabancı hakemin yönetmesinin yanında tarihin Mayısın son haftası olarak değiştirilmesini istedi.

TFF, Fenerbahçe'ye tarihin zamanında iki kulübün ortak görüşü alınarak belirlendiğini ve değişiklik olmayacağını iletti.

Fenerbahçe taleplerine geri dönüş olumsuz olduğu halde U19 takımıyla maça çıkılacağını açıklamıştı. 

TFF, Süper Kupa maçından bir gün önce 6 Nisan Cumartesi Maraş'ta deprem bölgesini ziyaret edecek.

Süper Lig kulüp başkanları da bu organizasyona davet edildi. Henüz katılacaklar listesi netleşmedi.

Deprem bölgesinde yapılacak bir dizi ziyaretin ardından dileyen kulüp başkanları Süper Kupa için TFF yönetimi ile Şanlıurfa'ya geçecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, Eurocup'a yarı finalde veda etti
Beşiktaş, Eurocup'a yarı finalde veda etti
İsmail Kartal, İrfan Can Eğribayat tercihinin nedenini açıkladı
İsmail Kartal, İrfan Can Eğribayat tercihinin nedenini açıkladı
Sigara tiryakilerine kötü haber! Büyük zam...
Sigara tiryakilerine kötü haber! Büyük zam...
Küme düşen ilk takım Giresunspor oldu
Küme düşen ilk takım Giresunspor oldu
Ali Koç'a tepkiler çığ gibi: Erden Timur'u kimse tehdit edemez
Ali Koç'a tepkiler çığ gibi: Erden Timur'u kimse tehdit edemez
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp çöktü
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp çöktü
Kasımpaşa deplasmanda Kayserispor'u yendi
Kasımpaşa deplasmanda Kayserispor'u yendi
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler tekrarlanacak
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler tekrarlanacak
Fenerbahçe stadında 'Adil rekabet' vurgusu!
Fenerbahçe stadında 'Adil rekabet' vurgusu!
Gümüşhane'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
Gümüşhane'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
ABD Başkanı Biden ilk kez işgalci İsrail'e bu kadar sert konuştu
ABD Başkanı Biden ilk kez işgalci İsrail'e bu kadar sert konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri sokakları karıştırmak istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri sokakları karıştırmak istedi