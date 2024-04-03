BIST 8.946
DOLAR 31,93
EURO 34,72
ALTIN 2.364,01
HABER /  SPOR

Küme düşen ilk takım Giresunspor oldu

Küme düşen ilk takım Giresunspor oldu

Trendyol 1. Lig’de 2023-2024 sezonunda küme düşen ilk takım Giresunspor oldu.

Abone ol

Giresunspor, Trendyol 1. Lig'de yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maç öncesinde kötü haber aldı ve küme düştü.

Bu akşam oynanan maçlarda ateş hattındaki takımlardan Adanaspor, evinde lider Eyüpspor’u 1-0 yenerek puanını 30 yaptı ve Giresunspor ile arasındaki puan farkını 23'e yükseltti.

Bu sonucun ardından Giresunspor’un matematiksel olarak bir alt lige düşmesi kesinleşti.
Giresunspor bundan sonraki maçlarında prestij mücadelesi yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç'a tepkiler çığ gibi: Erden Timur'u kimse tehdit edemez
Ali Koç'a tepkiler çığ gibi: Erden Timur'u kimse tehdit edemez
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp çöktü
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp çöktü
Kasımpaşa deplasmanda Kayserispor'u yendi
Kasımpaşa deplasmanda Kayserispor'u yendi
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler tekrarlanacak
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler tekrarlanacak
Fenerbahçe stadında 'Adil rekabet' vurgusu!
Fenerbahçe stadında 'Adil rekabet' vurgusu!
Gümüşhane'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
Gümüşhane'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
ABD Başkanı Biden ilk kez işgalci İsrail'e bu kadar sert konuştu
ABD Başkanı Biden ilk kez işgalci İsrail'e bu kadar sert konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri sokakları karıştırmak istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri sokakları karıştırmak istedi
Buğra Kavuncu, İYİ Parti'den istifa etti
Buğra Kavuncu, İYİ Parti'den istifa etti
Kayseri'den kahreden haber: Bir askerimiz şehit oldu
Kayseri'den kahreden haber: Bir askerimiz şehit oldu
Trabzonspor Konya'dan 3 puanla döndü
Trabzonspor Konya'dan 3 puanla döndü
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız