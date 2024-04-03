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Kayseri'den kahreden haber: Bir askerimiz şehit oldu

Kayseri'den kahreden haber: Bir askerimiz şehit oldu

Kayseri'de meydana gelen kazada yaralanan Mersin İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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21 Mart tarihinde Mersin'den Kayseri'nin Bünyan ilçesine mahkum getiren cezaevi aracı devrilmiş, kazada 11 kişi yaralanmıştı.

YARALI BAŞÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Kazanın ardından Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi, Kayseri İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.

Şehit Çullu'nun Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Uğurlama törenine, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit yakınları, askeri personel katıldı.

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