Ekonomi devinden Türkiye açıklaması: 'Gözümüz TCMB'de olacak'

Vanguard’ın Gelişmekte Olan Piyasalar Aktif Sabit Gelir Küresel Eş Başkanı Nick Eisinger, Türk varlıklarına daha fazla yatırım için, enflasyonun seyri ile birlikte Merkez Bankası’nın sıkı para politikası duruşunu izleyeceklerini söyledi.

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Dünyanın ikinci büyük varlık yönetim şirketi Vanguard’ın Gelişmekte Olan Piyasalar Aktif Sabit Gelir Küresel Eş Başkanı Nick Eisinger Ekonomi gazetesine konuştu.

Vanguard Gelişmekte Olan Piyasalar Aktif Sabit Gelir Küresel Eş Başkanı Nick Eisinger Türk devlet tahvillerinde şu anda küçük bir miktarda yatırımlarının bulunduğunu; bunu artırmalarının enflasyonun seyrine ve TCMB'nin şahin duruşunu korumasına bağlı olduğunu söyledi.

"TL İÇİN FAYDALI OLACAK"

Eisinger, yerel seçimlerin ardından Türkiye’ye yabancı yatırım girişlerinin artmasını sağlayacak en önemli faktörün enflasyonun zirveyi görüp ardından düşmeye başlaması olduğunu belirterek, “Enflasyonun düşüşe geçmesi tahvil piyasasına yatırım akışını destekleyip pozitif reel faize katkıda bulunacak ve bu da TL için faydalı olacaktır” dedi.

"BAZI ÜLKELER POZİTİF AYRIŞICAK"

Eisinger Avrupa'daki ılımlı büyüme nedeniyle Fed'den önce ECB'nin faiz indirme olasılığına dikkat çekerek, küresel ekonominin yılın geri kalan kısmındaki seyrine ilişkin beklentilerini de paylaştı. Gelişmekte olan ülkeler için önemli bir faktör olan Çin’in, emlak piyasasında süregelen sorunlar ve büyük iç borç yükü nedeniyle bu yıl yavaş büyümesini beklediklerini belirten Eisinger, büyük merkez bankalarının faiz indirimleriyle birlikte gelişmekte olan piyasalara ilişkin öngörülerini de aktardı. Eisinger, gelişmiş ekonomilerden kaçan varlıkları çekme konusunda bazı ülkelerin pozitif ayrışacağını söyledi.

* 2024 yılının geri kalan kısmında küresel ekonominin nasıl bir performans göstereceğini düşünüyorsunuz?

ABD'de büyüme, bir miktar yavaşlama yaşansa bile muhtemelen güçlü kalacak. Bu, Fed'in faiz oranlarını yavaş yavaş, belki de piyasanın şu anda fiyatladığından daha fazla düşürebileceğini gösteriyor. Avrupa'da büyüme görünümü daha ılımlı ve bu, Fed'den önce ECB'nin faiz indirimlerini destekleyebilir. Gelişmekte olan ülkeler için önemli bir faktör olan Çin, emlak piyasasında süregelen sorunlar ve büyük iç borç yükü nedeniyle bu yıl yavaş büyüyecek.

* Türkiye'nin gelişmiş ekonomilerden kaçan varlıkları çekme konusunda pozitif ayrışmasını bekliyor musunuz?

Fed'in zamanlaması hala belirsiz olsa bile, gelişmiş ekonomilerin merkez bankaları muhtemelen bu yıl para politikalarını gevşetmeye başlayacak. Enflasyonu düşen ve reel faiz oranlarının yüksek olduğu Brezilya ve Meksika gibi temkinli politika duruşlarına sahip gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra Asya'nın bazı bölgeleri, merkez bankalarının para politikasını gevşetmeye devam etmeleriyle birlikte daha fazla yabancı yatırımcı çekebilir.

* Yerel seçimlerin de geride bırakılmasıyla birlikte, Türkiye'ye döviz girişinde artış bekliyor musunuz? Vanguard Türk devlet tahvilleriyle ilgileniyor mu? Yatırım yapmak için hangi koşulları izliyor?

En önemli faktör enflasyonun zirveyi görüp oradan düşmeye başlaması. Bu, Türkiye'deki tahvil piyasasına daha fazla yabancı yatırım akışını ve pozitif reel faizi destekleyecektir ki bu da TL için faydalı olacak. Yabancı yatırımcılar Türkiye'deki yerel tahvil piyasasına oldukça yetersiz yatırım yapmaya devam ediyor. Geçmişte yabancı yatırımcılar Türk tahvil pazarının %25'inden fazlasını elinde bulunduruyordu, ancak şu andaki seviye düşük tek haneli rakamlarda. Vanguard olarak elimizde az miktarda Türk devlet tahvili var. Enflasyonun zirveyi görüp düşüşe geçeceğinden ve TCMB'nin şahin duruşunu korumaya devam edeceğinden emin olduğumuzda Türkiye’de devlet tahvillerine yatırımlarımızı artıracağız. Ülkeye yatırım girişlerinin artması ve halkın ABD doları mevduatı yerine TL mevduatına yönelmesiyle döviz rezerv pozisyonunda istikrarın sağlanması da önemli olacaktır.

* TL’nin önümüzdeki döneme ilişkin seyriyle ilgili tahminlerinizi paylaşmak ister misiniz?

Enflasyonun önümüzdeki birkaç ay içerisindeki seyri ve TCMB'nin şahin tavrını sürdürmesi durumunda TL'nin reel anlamda değer kazanacağını düşünüyoruz.