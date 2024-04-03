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Tunceli'de afet risklerinin azaltılması için zemin etüt çalışması başlatıldı

Tunceli'de afet risklerinin azaltılması için zemin etüt çalışması başlatıldı

Tunceli'nin Ovacık, Pertek, Nazımiye ve Çemişgezek ilçelerinde afet risklerinin azaltılması amacıyla zemin etüt çalışmaları başlatıldı.

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Kent genelinde olası afet ve acil durumlara müdahale için İçişleri Bakanlığının himayesinde Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun koordinesinde çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, il merkezi ve ilçelerde yerleşime açılacak alanlarda depremin yanı sıra kaya düşmesi, heyelan ve taşkın gibi afet riskleri tespit ediliyor.

"Mikro-bölgeleme" olarak tarif edilen zeminin afetlere dayanıklılığını inceleyen ekipler, Ovacık'ta 315, Nazımiye'de 206, Çemişgezek'te 251, Pertek'te de 488 olmak üzere toplam 1260 hektar alanda jeolojik etüt çalışması başlattı.

Topraktan numuneler de alan ekipler, 127 noktadaki sondaj işlemlerine devam ediyor.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Nazımiye ilçesindeki mikro-bölgeleme çalışma sahasında incelemelerde bulundu.

Tekbıyıkoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'yi depreme dirençli hale getirmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

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