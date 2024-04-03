Antalya'da narenciye bahçelerine faydalı böcek salındı

Antalya'da yaş sebze ve meyve, süs bitkileri başta olmak üzere farklı alanlarda ürünleri kahverengi kokarca zararlısından korumak için tarlalara "Trissolcus Japonicus" adı verilen böceklerin salımı yapıldı.

Abone ol

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) işbirliğinde, zararlı böceklerle mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Aksu ilçesindeki 300 dönümlük narenciye bahçesinde düzenlenen programda, tarımda zararlılarla mücadelede faydalı böceklerin önemi anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, bazı okullardan tarım alanında eğitim alan öğrenciler ile ziraat mühendisleri narenciye ağaçlarına "Trissolcus Japonicus" adı verilen faydalı böcekleri saldı.

Erkal, gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin de etkisiyle yeni zararlı ve hastalıkların görülmeye başlandığını belirterek, bu alanda Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar yapıldığını söyledi.